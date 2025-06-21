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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

كشفت شركة ريفيان الأمريكية استدعاء 27,882 سيارة كهربائية من طرازي R1T وR1S، بسبب خلل في إشارات الانعطاف الأمامية قد يتسبب في توقفها عن العمل بشكل مفاجئ. 

وأوضحت الشركة أن هذا الخلل لا يتوافق مع معايير السلامة الفيدرالية، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة على الطريق.

عيب في التصنيع يضعف الأداء

تعود المشكلة إلى إشارات انعطاف أمامية صُنعت من قِبل شركة مايوتيك في ولاية ميشيجان الأمريكية، ويُعتقد أنها تحتوي على "عطل داخلي" يؤدي أحيانًا إلى توقف أحد الإشارات أو كلتيهما عن الإضاءة أو الوميض كما ينبغي. 

وفي حالة حدوث هذا العطل، تظهر رسالة تحذيرية على لوحة العدادات، كما تبدأ الإشارات المتبقية في الوميض بسرعة مضاعفة وبصوت أعلى من المعتاد، وهو ما قد يسبب إرباكًا للسائقين على الطريق.

نطاق السيارات المتأثرة

يشمل الاستدعاء سيارات R1S التي تم إنتاجها بين 29 أبريل 2024 و13 مايو 2025، وكذلك سيارات R1T المنتجة بين 10 يوليو 2024 و13 مايو 2025. 

وأكدت ريفيان أنها أوقفت استخدام إشارات الانعطاف المشبوهة اعتبارًا من 13 مايو الماضي، بعد فتح تحقيق داخلي في فبراير من نفس العام.

حتى الآن، لم تُسجل الشركة أي حوادث أو إصابات ناتجة عن هذا العيب، إلا أن وجود خلل في نظام الإنارة التحذيري للسيارة يعد مصدر قلق حقيقي، لما له من دور حاسم في تجنب الحوادث وتنبيه السائقين الآخرين على الطريق. 

ورغم أن المشكلة لا تُشكل تهديدًا مباشرًا، إلا أنها مزعجة بما يكفي لتبرير هذا الاستدعاء الواسع.

من المقرر أن تبدأ ريفيان في إرسال الإشعارات الرسمية إلى أصحاب السيارات المتأثرة بدءًا من 25 يوليو المقبل. 

وسيطلب منهم التوجه إلى مراكز الصيانة لفحص الإشارات الأمامية، واستبدالها إذا لزم الأمر، دون أي تكلفة على المالك.

قد يبدو الخلل بسيطًا، إلا أن أهمية إشارات الانعطاف في تأمين القيادة والتواصل مع السائقين الآخرين تجعل من هذا العطل مسألة لا يجب التغاضي عنها. 

وتسعى ريفيان، في ظل منافسة شديدة في سوق السيارات الكهربائية، إلى الحفاظ على ثقة العملاء عبر التعامل السريع مع أي خلل يمكن أن يؤثر على تجربة القيادة أو على السلامة العامة.

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