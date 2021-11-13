بايدن: الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في بيلاروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الوضع في بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بايدن للصحفيين: "نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. وأبلغنا روسيا وبيلاروسيا بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة".

ويأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين والإفريقيين.

واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بشن "هجوم هجين" عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

واتهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اتصال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات البيلاروسية بشن "هجوم هجين" على الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من أزمة الهجرة.

ذكر المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرج، في بيان، أن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي تبادلا، خلال اتصال أجرياه اليوم الخميس، الآراء بشأن الأوضاع الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية.

وشددت المستشارة الألمانية، حسب البيان، "على أن سبب هذه الأوضاع هو النظام البيلاروسي، الذي يستغل الناس العزل في هجوم هجين على الاتحاد الأوروبي".

كما تطرقت ميركل إلى "قضايا الأمن في محيط أوكرانيا وشرقها داعية الرئيس الروسي إلى تمرير المفاوضات في صيغة النورماندي لتطبيق اتفاقات مينسك حول التسوية السلمية للنزاع".

وسبق أن أجرى بوتين وميركل الأربعاء مكالمة هاتفية أخرى بمبادرة من ألمانيا، حيث دعت المستشارة الرئيس الروسي إلى الضغط على مينسك بغية تسوية أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس.

