ترندx خبر.. محمد رمضان يستفز جمهوره.. تركي آل الشيخ: البولفيارد مجاناً لمن هم تحت الـ 12 عاما.. وعصام الحضرى: المشوار الصعب للمنتخب بدأ

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "محمد رمضان" بإطلالة غريبة اثناء استحمامة، مما تعرض لأنتقادات من قبل متابعية .

تركي آل الشيخ: البولفيارد مجاناً لمن هم تحت الـ 12 عاما

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة الدخول مجانا إلى "بوليفارد رياض سيتي" لمن هم تحت سن ١٢ سنة .

و كانت قد كشفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة الدخول مجاناً إلى "بوليفارد رياض سيتي" للمُقبلين على حجز واحدة من 3 عروض حددتها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر التهنئة إلى منتخب مصر الوطني بعد التأهل إلى المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022.

وكتب الحضري عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد لله ،، والمشوار الصعب ابتدا.

هاني حتحوت: مبروك تأهل مصر للمباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم

وجة الاعلامي هاني حتحوت التهنئة إلى منتخب مصر الوطني بعد التأهل إلى المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022.

وكتب حتحوت عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي توتير : مبروك لمصر التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال مارس المقبل.

حرصت الفنانة دينا الشربيني علي تهنئة مايا دياب بعيد ميلاها ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر دينا الشربيني صورة لها برفقة مايا دياب وعلق قائلة : عيد ميلاد سعيد ميوشة بحبك جدا ، عقبال ١٠٠ سنة ، تستحقين كل الافضل ،بتمنالك كل السعادة و الحب .