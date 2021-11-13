تستحقين كل الأفضل.. دينا الشربيني تهنئ مايا دياب بعيد ميلادها

حرصت الفنانة دينا الشربيني علي تهنئة مايا دياب بعيد ميلاها ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر دينا الشربيني صورة لها برفقة مايا دياب وعلق قائلة : عيد ميلاد سعيد ميوشة بحبك جدا ، عقبال ١٠٠ سنة ، تستحقين كل الافضل ،بتمنالك كل السعادة و الحب .



ووافق اليوم 12 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية مايا دياب و التي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر و لازالت تحافظ على شبابها.



وتعد مايا دياب من النجمات التي تثير الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء و الإطلالات الغريبة و الملفتة للأنظار وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.



وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.



وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.