تركي آل الشيخ: البولفيارد مجاناً لمن هم تحت الـ 12 عاما

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة الدخول مجانا إلى "بوليفارد رياض سيتي" لمن هم تحت سن ١٢ سنة .

و كانت قد كشفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة الدخول مجاناً إلى "بوليفارد رياض سيتي" للمُقبلين على حجز واحدة من 3 عروض حددتها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن تذاكر حجز عروض "رحلة الست" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"حبيبتي من تكون" على مسرح العندليب، وتجربة عالم الديناصورات تشمل دخول البوليفارد مجاناً.



وتعد "بوليفارد رياض سيتي" أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات في موسم الرياض، حيث تحتوي على 9 مناطق تتنوع فيها الفعاليات والألعاب الترفيهية والحدائق والمتاجر.

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".