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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلوج تكسو أسوان باللون الأبيض.. سقوط أمطار غزيرة على انحاء المحافظة| شاهد

صدى البلد

تساقطت ثلوج غزيرة اليوم على انحاء مدينة اسوان في الساعات الأولى اليوم السبت ، كما أضاء البرق سماء المحافظة، وسط أصوات الرعد والأمطار الكثيفة.

محافظ أسوان يوجه بإستئناف الملاحة وفتح الطرق عقب انتهاء العاصفة وتوقف الأمطار

تصدعات وانهيارات جزئية بـ 5منازل وحالتي إغماء.. الحصيلة الأولية لأمطار أسوان

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صور اثناء سقوط الثلج على انحاء مدينة أسوان.

 

وكان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ،وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً. 

جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة. 

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .

انهيارات وتصدعات جزئية

 شهدت مدينة أسوان تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية في حصيلة أولية بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي صاحبها تساقط الثلوج. 

 

وكانت قد إستقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن. 

 

20 دقيقة

شهدت  أسوان تساقط للثلوج لمدة تجاوزت 20 دقيقة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات الطقس في محافظة أسوان والأقصر وجنوب البحر الأحمر مع رفع حالة الطوارئ بتلك المحافظات.

 

التزموا منازلكم

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .

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ثلوج غزيرة أسوان مدينة أسوان منتصف الليل أصوات الرعد اخبار أسوان امطار اسوان ثلج اسوان

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