شاهد أحدث ظهور لمصطفى شعبان عبر إنستجرام

حرص الفنان مصطفى شعبان، على مشاركة متابعيه صورة جديدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهر مصطفي شعبان بإطلالة كاجوال، وحصدت الصور إعجاب الكثير من المتابعين.

مسلسل مصطفى شعبان

وشارك مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي لهذا العام 2021، بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وتدور أحداثه بعد مقتل صديقهما علي، يسرق كلا من سفينة وسرية حقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.

ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، دلال عبدالعزيز، ليلى حسين، وليد فواز، لمى كتكت، كريم أدريانو، وتأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.