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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

صدى البلد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ،وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً. 

شاهد الفيديو:


جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة.


كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .
ولمزيد من التفاصيل حول سيول أمطار وثلج تغرق أسوان شاهد الفيديو التالى..

شاهد الفيديو:

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