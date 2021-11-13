شيرين رضا تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل " في عز الضهر "

حلت الفنانة شيرين رضا ، ضيفة، خلال حلقة الأمس من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان .

وكشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":نستكمل تصوير الفيلم الذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير احد الاعمال في الخارج، وانا استمتعت كثيرا بتلك التجربة، وأجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم اقدمها من قبل.

وتحدثت شيرين رضا عن كواليس مشاركتها فى فيلم " قمر 14 " وعن "البوسة" فى نهاية الفيلم قائلة:" مقدرش أحرق الفيلم".

وأكدت شيرين رضا، أن أصدقائها هم من يعاونوها فى الإطلالات التى تظهر بها، لافتة إلى أنها تحب البطولات الجماعية، وتحب عملها بشغف.

وردت الفنانة شيرين رضا على خطبة بنتها نور قائلة :"عايزة اشوفها سعيدة وأنا مبخلفش بنت عشان أنكد عليها عيشتها".

وأشارت شيرين رضا إلى أنها تحضر إلى فيلم كوميدي اسمه "بنات رزق".

وسبق أن كشفت الفنانة شيرين رضا عن طريقة تعاملها مع المتجاوزين على مواقع التواصل الإجتماعي.