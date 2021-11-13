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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية الجديد بحى المناخ

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ  ، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال إنشاء الخاصة بمركز تراخيص المحال التجارية ، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ والشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال إنشاء المركز.

 

واستمع محافظ بورسعيد إلى معدلات التنفيذ الجارية بالمركز ، موجها بسرعة إنجاز العمل، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية.

 

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وأوضح " محافظ بورسعيد "، أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

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