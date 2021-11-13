عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جراء الأمطار.. 5 منازل تتعرض لـ انهيارات وتصدعات بأسوان والأهالي يستغيثون بالرئيس

تصدعات وإنهيارات
تصدعات وإنهيارات جزئية لبعض المنازل بأسوان

بعث أهالى منطقة عزبة الحدود بكيما شرق مدينة أسوان برسائل إستغاثة للرئيس السيسى والمسئولين بالدولة لإعادة بناء منازلهم التي تعرضت لإنهيارات وتصدعات جزئية نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها أسوان مساء الأمس ، ووقوع الأمطار الرعدية الكثيفة على بعض المناطق داخل المدينة .

شهدت مدينة أسوان تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية في حصيلة أولية بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة ، فيما إستقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن. 

واستقبل مستشفى أسوان الجامعى، حالتي إغماء، نتيجة تعرض المنازل لبعض التصدعات والانهيارات الجزئية، وشهدت بعض مناطق مدينة أسوان انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، ولم تشهد مدينة أسوان منذ سنوات طويلة تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة والتي غطت شوارع المدينة. 

وأقرأ أيضاً:

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

إجازة استثنائية.. قرار عاجل من محافظ أسوان بسبب سوء الأحوال الجوية

وكان قد أعلن المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت مساء أمس الجمعة من خلال 36 مخر صناعى و 27 سد إعاقة وحاجز ترابي ، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية ، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة ، وأبو الريش بمركز أسوان ، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في انحسار الأضرار والخسائر بشكل جيد .

 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية ، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية .

 

فيما تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للاطمئنان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن مساء أمس .

 

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجة الطقس السيئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع ، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات ، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير .

 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية داخل عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمتابعة الجهود الجارية لاحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسوان في بيان صحفي، إلى أنه لا توجد وفيات جراء لدغات العقارب والثعابين ، ولكن كلها إصابات بلغت أعدادها 503 مواطن حتى الآن، مؤكدا على أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمباني، وأكد محافظ أسوان أنه جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاتخاذ القرار المناسب حيالها .

تصدعات وإنهيارات جزئية لبعض المنازل بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

ترشيحاتنا

بعد إهانتها القرآن.. القصة الكاملة لإعتذار لعبة الفيديو Call Of Duty للمسلمين

مدير مستشفى الجلاء : لدينا جميع التخصصات وأقوى مركز أشعة بالمنطقة ..فيديو

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنمية السويس للحاق بركاب باقي المحافظات.. فيديو

أوروبا تتحول لـ بؤرة كورونا من جديد وألمانيا تحشد الجيش

إخصائي علم نفس: الشرع حذّر الرجل من إجبار زوجته بالإنفاق على المنزل|فيديو

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

حصل زي انفجار قنبلة .. شهود عيان يروون لحظات الرعب والخوف أثناء انهيار عقار روض الفرج .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

بوتكس بسمة بوسيل وشد ترهلات نادين نجيم ..فنانات شاركن الجمهور عمليات التجميل

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ