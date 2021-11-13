جراء الأمطار.. 5 منازل تتعرض لـ انهيارات وتصدعات بأسوان والأهالي يستغيثون بالرئيس

بعث أهالى منطقة عزبة الحدود بكيما شرق مدينة أسوان برسائل إستغاثة للرئيس السيسى والمسئولين بالدولة لإعادة بناء منازلهم التي تعرضت لإنهيارات وتصدعات جزئية نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها أسوان مساء الأمس ، ووقوع الأمطار الرعدية الكثيفة على بعض المناطق داخل المدينة .

شهدت مدينة أسوان تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية في حصيلة أولية بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة ، فيما إستقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن.

واستقبل مستشفى أسوان الجامعى، حالتي إغماء، نتيجة تعرض المنازل لبعض التصدعات والانهيارات الجزئية، وشهدت بعض مناطق مدينة أسوان انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، ولم تشهد مدينة أسوان منذ سنوات طويلة تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة والتي غطت شوارع المدينة.

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وكان قد أعلن المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت مساء أمس الجمعة من خلال 36 مخر صناعى و 27 سد إعاقة وحاجز ترابي ، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية ، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة ، وأبو الريش بمركز أسوان ، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في انحسار الأضرار والخسائر بشكل جيد .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية ، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية .

فيما تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للاطمئنان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن مساء أمس .

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجة الطقس السيئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع ، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات ، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية داخل عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمتابعة الجهود الجارية لاحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسوان في بيان صحفي، إلى أنه لا توجد وفيات جراء لدغات العقارب والثعابين ، ولكن كلها إصابات بلغت أعدادها 503 مواطن حتى الآن، مؤكدا على أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمباني، وأكد محافظ أسوان أنه جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاتخاذ القرار المناسب حيالها .