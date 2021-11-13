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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إجازة استثنائية.. قرار عاجل من محافظ أسوان بسبب سوء الأحوال الجوية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل إحتمالية إستمرار سوء الأحوال الجوية ، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشأت والوصلات الكهربائية .

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للإطمئنان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي إجتاحت بعض المراكز والمدن مساء أمس .

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محافظ أسوان:تكثيف أعمال شفط المياه ورفع الأشجار وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية أطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع ، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات ، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية داخل عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمتابعة الجهود الجارية لاحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسوان ف بيان صحفي، إلى أنه لا توجد وفيات جراء لدغات العقارب والثعابين ، ولكن كلها إصابات بلغت أعدادها 503 مواطن حتى الآن، مؤكدا على أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمباني ، وأكد محافظ أسوان أنه جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاتخاذ القرار المناسب حيالها .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية لإحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية ، وقد وجه المحافظ إلى تكثيف أعمال سيارات الشفط والكسح والمدمجة بإجمالى 12 سيارة ، مع فتح أغطية البالوعات لسحب المياه المتراكمة من الشوارع ، بجانب رفع الأشجار وأعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية .

كما قام اللواء أشرف عطية بالإطمئنان على إنتظام عمل الأقسام الطبية بمستشفى وعيادات التأمين الصحى ، وخاصة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال المبتسرين والطوارئ وبنك الدم والأشعة المقطعية ، مع توافر أمصال العقارب والثعابين والأكسجين المسال ومياه الشرب والكهرباء في ظل تشغيل مولدات الإحتياطى " الديزل " بجميع المستشفيات ومحطات رفع الصرف الصحى .

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