محافظ أسوان:تكثيف أعمال شفط المياه ورفع الأشجار وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية لإحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية ، وقد وجه المحافظ إلى تكثيف أعمال سيارات الشفط والكسح والمدمجة بإجمالى 12 سيارة ، مع فتح أغطية البالوعات لسحب المياه المتراكمة من الشوارع ، بجانب رفع الأشجار وأعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية .

كما قام اللواء أشرف عطية بالإطمئنان على إنتظام عمل الأقسام الطبية بمستشفى وعيادات التأمين الصحى ، وخاصة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال المبتسرين والطوارئ وبنك الدم والأشعة المقطعية ، مع توافر أمصال العقارب والثعابين والأكسجين المسال ومياه الشرب والكهرباء في ظل تشغيل مولدات الإحتياطى " الديزل " بجميع المستشفيات ومحطات رفع الصرف الصحى .

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وتفقد أشرف عطية محطة رافع العقاد لمتابعة تشغيلها بكامل طاقتها ، موضحاً بأنه تم إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومحطات مياه الشرب تدريجياً والتي تم إيقافها أثناء موجه الطقس السيء للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار .

وأكد محافظ أسوان أهمية المشروع التدريبى صقر " 91 " والذى كان بروفة حية للتدخل السريع مع تداعيات هذه الأزمة الطارئة وهو الذى يتوازى مع الدور المجتمعى للقوات المسلحة في دعم الجهود الحالية ، لافتاً إلى أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الإنهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمبانى ، بجانب الإصابات والتي جاءت معظمها من لدغات العقارب بحوالي 503 مواطن حتى الآن ، فيما جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإتخاذ القرار المناسب حيالها .

وكانت بعض المناطق بمدينة أسوان قد شهدت تجمعا للمياه بالشوارع وذلك ضمن تداعيات حالة الطقس السيئ التى وقعت ليلة أمس بعد تقلبات جوية صاحبها تساقط للثلوج والأمطار الرعدية الكثيفة، فيما سجلت غرفة عمليات محافظة أسوان وقوع عدد من المنازل المبنية بالطوب اللبن بسبب مياه الأمطار، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح وجارى حصرها .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع إلتزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة عقب إستقرار الأحوال الجوية ، ويأتي ذلك في إطار متابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس وعقب إنتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية على بعض مراكز ومدن المحافظة.

محافظ أسوان يتابع جهود إحتواء تداعيات سوء الأحوال الجوية

محافظ أسوان يتابع جهود إحتواء تداعيات سوء الأحوال الجوية

محافظ أسوان يتابع جهود إحتواء تداعيات سوء الأحوال الجوية

محافظ أسوان يتابع جهود إحتواء تداعيات سوء الأحوال الجوية