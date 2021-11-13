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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه أسوان: تكثيف عمليات سحب مياه الأمطار وإصلاح محطة صرف صحى الجزيرة

صدى البلد

 

تابع العميد مهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم عمليات سحب برك المياه الناتجة عن الأمطار والسيول  بالعديد من شوارع مدينة أسوان بسيارات الشركة المتخصصة فى مجال الشفط وسحب الرواسب.

 

كما تابع أيضا عمليات سحب المياه من محطة صرف صحى الجزيرة تمهيدا لأجراء بعض  أعمال الصيانة اللازمة لتشغيلها مرة أخرى.

 

كما اطمئن على حالة محطات مياه الكبرى الثلاث، وهى: (جبل تقوق ، وفريال ، وشيشة) تمهيدا لتشغيلها بعد اتمام إزالة آثار مياه الأمطار بما يضمن تأمين تشغيلها.

أسوان مياة الشرب الامطار السيول

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