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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ختام فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية.. والغرفة التجارية بالجيزة: سننظمه سنويا

مهرجان التمور
مهرجان التمور

اختتمت فعاليات مهرجان التمور الأول بمدينة الواحات البحرية ، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة   في إطار الدور التنموي للغرفة لتسليط الضوء على كافة السلع الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها التمور بمدينة الواحات البحرية والتي تعد أكبر المدن المصرية إنتاجها للتمور عالية الجودة.

 

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات له اليوم، نجاح المهرجان في تسليط الضوء على مدينة الواحات البحرية والتي تشتهر بعدة مجالات في مقدمتها التمور والحرف اليدوية  بخلاف السياحة العلاجية والتي تجذب العديد من السياح من مختلف بلاد العالم للاستفادة من المناخ الجاف والآبار الكبريتية والتي يصل عددها الي أكثر من 400 بئر تستخدم في علاج أمراض العظام وغيرها من الأمراض، بالإضافة لافتتاح  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لـ مقبرة وادي المومياوات الذهبية على هامش المهرجان والتي تضم أكثر من 100 مومياء .

انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات.. غدا

برعاية مدبولي.. انطلاق فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية 11 نوفمبر

ووجه الشكر إلي الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة علي توجيهاته  بزيادة الصادرات وخصوصا في السلع الاستراتيجية وعلي رأسها التمور.

 

كما وجه الشكر لكل من، لدولة رئيس مجلس الوزراء علي رعايته للمهرجان والشكر،  ولـ اللواء أحمد راشد الذي قدم كل الدعم وكذلك كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح هذا المهرجان الذي تحملت الغرفة التجارية كل تكاليفه، ولأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛ لدعمهم الكامل لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة. 


وأشار إمبابي إلى أن نجاح المهرجان  في تحقيق أهدافه بتسليط الضوء على مدينة الواحات البحرية وما تتمتع به من خيرات يمكن أن تفيد الدولة وأيضا تفيد أهالي الواحات ورفع مستوى المعيشة هناك، فقد قررت الغرفة بأن يتم تنظيم المهرجان كل عام وذلك بدعوة المنتجين من كل بلدان العالم لزيارة الواحات البحرية ومعرفة ما بها من خيرات.

 

ووجه إمبابي الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام التي شاركت في المهرجان  ومثلت جزءا كبيرا من نجاحه؛ نظرا التغطية المتميزة للحدث وتسليط الضوء على معالم المدينة على هامش المؤتمر، داعيا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالمشاركة في العام المقبل في المهرجان. 

الغرفة التجارية بالجيزة مهرجان التمور الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر السلع الاستراتيجية

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