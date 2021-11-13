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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اوضة النوم من 10000 إلى 15 ألف جنيه.. آخر أسعار الموبيليا بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

شهد  سوق الأثاث المنزلي  زيادة في أسعار الأخشاب والمواد  الخام والتي تؤثر في ارتفاع أسعار الأثاث المنزلي خلال الأيام القليلة المقبلة .

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الموبيليا  داخل سوق العبارة أحد أشهر أسواق صناعة الأثاث بمدينة دمنهور محافظة البحيرة.

في البداية يقول محمد الشوبكشي، أحد تجار الأثاث أن سوق الأثاث يشهد ركود كبير لضعف إقبال المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وعن أسعار الأثاث بدون تشطيب تأتي كالتالي :
 

الصالونات من 3000 الي 10000 جنيه
 

اسعار غرف الأطفال تبدأ من 4000 الي 9000 جنيه 

ترابيزات السفرة من 1200 الى 1700 جنية
 

اسعار الشازلونج تبدأ من 500 الي 1000 جنيه 

اسعار السفرة المنزليه تبدأ 10000 الي 12000 الف جنيه 
 
سرير الأطفال يبدأ من 250 جنيه الي 600 جنيه

الكراسي تبدأ من 60 جنيه الى 150 جنيه 

 

وأوضح محمد الشوبكشي احد صناع الموبيليا بمحافظة البحيرة أن أسعار الموبيليا مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار الأخشاب والابلكاش الذي ارتفع من 90  الى 120 جنيه خلال الأسبوع الماضي .
 

ارتفاع الأسعار صناعة الأثاث سوق الأثاث المنزلي أسعار الموبيليا سوق الأثاث

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