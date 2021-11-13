اوضة النوم من 10000 إلى 15 ألف جنيه.. آخر أسعار الموبيليا بالأسواق.. فيديو

شهد سوق الأثاث المنزلي زيادة في أسعار الأخشاب والمواد الخام والتي تؤثر في ارتفاع أسعار الأثاث المنزلي خلال الأيام القليلة المقبلة .

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الموبيليا داخل سوق العبارة أحد أشهر أسواق صناعة الأثاث بمدينة دمنهور محافظة البحيرة.

في البداية يقول محمد الشوبكشي، أحد تجار الأثاث أن سوق الأثاث يشهد ركود كبير لضعف إقبال المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وعن أسعار الأثاث بدون تشطيب تأتي كالتالي :



الصالونات من 3000 الي 10000 جنيه



اسعار غرف الأطفال تبدأ من 4000 الي 9000 جنيه

ترابيزات السفرة من 1200 الى 1700 جنية



اسعار الشازلونج تبدأ من 500 الي 1000 جنيه

اسعار السفرة المنزليه تبدأ 10000 الي 12000 الف جنيه



سرير الأطفال يبدأ من 250 جنيه الي 600 جنيه

الكراسي تبدأ من 60 جنيه الى 150 جنيه





وأوضح محمد الشوبكشي احد صناع الموبيليا بمحافظة البحيرة أن أسعار الموبيليا مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار الأخشاب والابلكاش الذي ارتفع من 90 الى 120 جنيه خلال الأسبوع الماضي .

