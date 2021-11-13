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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غش تجاري.. ضبط مصنع لتعبئة الزيوت المستخدمة وإعادة بيعها للمواطنين بالجيزة

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط وغلق وتشميع مصنع يدار بدون ترخيص، لتعبئة الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك عن طريق البقالة التموينية الخاصة به.

وأوضحت محافظة الجيزة أن صاحب المصنع يمتلك محل بقالة تموينية بالقرب من مصنع الزيت المضبوط.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحضر للمنشأة المخالفة، بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وبمعرفة إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء، بإدارة الطب البيطري في أوسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. 

تم تنفيذ الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال و المنشات التجارية المخالفه حفاظاً علي سلامه المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين . 

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