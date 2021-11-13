"5 منازل".. محافظ أسوان يكشف حجم الخسائر نتيجة السيول ..فيديو

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقوم ببلاغنا بموجات الطقس السيئة وهذا من أجل الاستعداد لها ، مؤكدا أن جميع القطاعات في المحافظة كانت مستعدة لمواجهة موجة الطقس السيئ .

وأضاف اشرف عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن العاصفة الجوية النادرة التي شهدتها أسوان تحدث لأول مرة في المحافظة منذ 11 عاما ماضيين ، لافتا إلي أن المنازل التي انهارت بسبب الطقس عددهم 5 وهناك 32 منزلا متضررين .

أوضح اشرف عطية ، إن المحافظة لن تترك المتضررين وسنقوم بحسر كافة الخسائر ، وهناك 503 حالة لدغ من العقارب وتم إعطائهم اللقاح ، مؤكدا أن مخرجات السيول ساهمت بشكل كبير في تخفيف خسائر الطقس السيئ بأسوان .

وتابع أن رئيس الوزراء يتابع موقف الطقس السيئ في أسوان أول بأول .