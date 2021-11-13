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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن نتحمل الإغلاق .. عمرو ٱديب يوجه رسالة قوية للحكومة ..فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم تلقي بعض المواطنين للقاح كورونا، قائلا: "قد آن الآوان في مصر الحبيبة أن تكون الإجراءات أكثر جدية مع الذين لا يتناولون اللقاح".


وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هذه الدولة قد قررت أنه خلال أيام المصالح الحكومية والعديد من الأماكن العامة لن يدخلها إلا المطعمين".


وأشار: "أقسم بالله أقسم بالله أنا أعرف ناس ماتت بسبب أنها كانت بتهرز بشأن فيروس كورونا"، متابعا: "نحن لا نتحمل هزات اقتصادية في هذا الوقت من العالم، لأن التضخم عالي ولن نتحمل الإغلاق في البلد".
 

وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: "مصر نجحت أنها تسير بشكل متوازي في ظل الجائحة".
 

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