لن نتحمل الإغلاق .. عمرو ٱديب يوجه رسالة قوية للحكومة ..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم تلقي بعض المواطنين للقاح كورونا، قائلا: "قد آن الآوان في مصر الحبيبة أن تكون الإجراءات أكثر جدية مع الذين لا يتناولون اللقاح".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هذه الدولة قد قررت أنه خلال أيام المصالح الحكومية والعديد من الأماكن العامة لن يدخلها إلا المطعمين".



وأشار: "أقسم بالله أقسم بالله أنا أعرف ناس ماتت بسبب أنها كانت بتهرز بشأن فيروس كورونا"، متابعا: "نحن لا نتحمل هزات اقتصادية في هذا الوقت من العالم، لأن التضخم عالي ولن نتحمل الإغلاق في البلد".



وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: "مصر نجحت أنها تسير بشكل متوازي في ظل الجائحة".

