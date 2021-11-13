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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز البدري يرد بقوة على كيروش: لنا دور في تأهل المنتخب للمباراة الفاصلة

صدى البلد

أبدي أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم اندهاشه من تصريحات البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مدرب حول تغير موقف الفريق في 3 مباريات  عقب التعادل الإيجابي مع أنجولا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم.

وقال أيوب إن الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة الكابتن حسام البدري ترك المهمة والفريق يمتلك  كل الفرص والحظوظ في تصدر المجموعة مؤكدًا ان الفريق لم يخسر طول الفترة الماضية والنتائج كانت جيده وساهمت بشكل كبير في مساعدة المنتخب خلال موقفه بهذه التصفيات للوصول الي المرحلة النهائية خاصة وأن الجهاز الفني السابق تحمل مشقة بناء فريق جديد لمصر فى ظل الظروف الصعبة التي عاشها العالم علي مدار عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا . وأنه على الجميع تقدير دور الجهاز السابق دون إنكار دوره في النجاح الذي حققه الفراعنة فى التأهل للمباراة الفاصلة في تصفيات كاس العالم.

وأضاف أيوب آنه يرفض التقليل من حق الجهاز الفني السابق وتزيف الحقيقية، مؤكدا أن الكابتن حسام البدري  وجهازه المعاون حققوا كل المطلوب منهم ونجحوا بنسبة كبيرة جدا علي مستوي النتائج.


وأضاف أن الجهاز الفني السابق لم يقصر في عمله ويفتخر بما حققه من نتائج .. وكان قادرا بدون شك على تصدر المجموعة والتأهل أيضا رغم كل المعاناة والعراقيل التي كانت تضع في طريق المنتخب بفعل فاعل.

وأضاف أن الأهم الآن هو تأهل منتخبنا الوطني للمرحلة النهائية مهنئا الجهاز الفني الحالي وأيضا اللاعبين علي تحملهم أعباء كبيرة جدا وضغط مباريات لأكثر من موسمين.

أحمد أيوب كارلوس كيروش التصفيات الأفريقية حسام البدري فيروس كورونا

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