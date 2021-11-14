صحة أسوان تكشف أفضل طريقة للتعامل مع لدغات العقارب

تحدث الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تفاصيل الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا للدغات العقارب بسبب موجة الطقس السيئ.

وقال إيهاب حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم سيد علي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" تم إعطاء مصل العقارب لكل من تعرض للدغ، وحالتهم جميعا مستقرة، وغادروا المستشفى، مؤكدا أن المحافظة متوفر بها كم كبير من لقاحات العقارب.

ونصح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أي مواطن يتعرض للدغة عقرب أن يتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة الصحية للحصول على اللقاح، وفي خلال ساعات سيكون بصحة جيدة، مردفا:"أول إجراء يعمله من يتعرض للدغة عقرب يروح المستشفى".