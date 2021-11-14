لدعم الجهود الرسمية لخدمة صحة المرأة المصرية.. إطلاق الجمعية المصرية لأورام الإناث..فيديو

عرض برنامج "دي أم سي " تقرير عن دعم الجهود الرسمية وتوحيد العمل المجتمعي لخدمة صحة المرأة المصرية مؤكدا أن اليوم تم إطلاق الجمعية المصرية لأورام الإناث .

ومن جانبها قالت نهي طلعت أمين صندوق الجمعية المصرية لأورام الإناث ، إن هذه الجمعية مشهرة طلب وعلاج حالات الأورام وهذا من اجل الارتقاب بطب الأورام النسائية في مصر .

وفي ذألك السياق أضافت نعمات حجازي أستاذ مساعد علاج الأورام بجامعة الإسكندرية ، أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات المجتمعية ومنها الكشف المبكر عن أورام الإناث وكيفية علاجهم .

وفي ذألك الصدد أوضح سعيد عبد الهادي رئيس الجمعية المصرية لأورام الإناث ، هناك 10 منظمات دولية افتتحت معنا الجمعية واهدف منها هو الكشف عن الأورام وتقديم العلاج الدقيق للإناث ومتابعتهم .