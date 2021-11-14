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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجاء حسين تكشف سبب طلاقها لأول مرة بعد 51 سنة زواجا.. فيديو

رجاء حسين وطليقها
رجاء حسين وطليقها سيف عبد الرحمن

قالت الفنانة رجاء حسين إن زواجها استمر51 عاماً، معقبة: "مروا بحلوهم ومُرهم .. وكان مُرهم أكثر من حلوهم لعدة أسباب .. ولكني بحب أحتفظ بالأسباب دي لنفسي".

وكشفت رجاء حسين خلال لقائها مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، عن طلاقها، قائلة: "انفصلت عن سيف عبد الرحمن في 2006، وهو كان جوزي وحالياً أباً لأولادي، واللي كنت خايفة عليه هو ابني، ولكن توفاه الله في عام 2014 ، ولكن مفتحتش بوقي .. حتى قرأت أن ابن سيف ورجاء حسين توفاه الله واسمه أحمد".

وتابعت الفنانة قائلة: "هنا قولت استوب، لأن سيف متجوزش غيري .. وكان معاه ولد وبنت اسمهم أمل وكريم .. ولما كريم مات حزنت عليه زي حزني لأبني بالظبط".

وعقبت رجاء حسين: "أنا مليش حد في الدنيا، ومليش أخوات ولا خالات ولا عمات .. أنا وحيدة ومكنش ليا غير سيف وبنتي وابني .. ده اللي خلاني استحملت العٌمر ده كله لأني كنت عايزة أربي أولادي تربية كويسة".

وأردفت الفنانة: "أنا من الناس اللي مؤمنين بأن طالما فيه أطفال، فإن عدم الانفصال هو الأصح حتى لو كان على حساب سعادتي وكرامتي .. لأني كده كده رايحة خلاص لكن الجيل الجديد ده لازم يتربى وينشأ في بيئة سوية".

واستطردت رجاء حسين: "أي ست بتطلق وعندها أولاد، وليس لديها السبب القوي اللي يوصلها للمرحلة ديه .. هي ست عايزة الحرق".

ونوهت الفنانة: "الست تتخان مرة واتنين وتلاتة ومتطلقش طالما معاها أطفال .. لازم تكبرهم وتجوزهم وتشوف أحفادهم وبعدين تطلق .. زي ما أنا عملت .. أنا منفصلة من 2006 ولكن اطلقت في 2021 .. لأني كنت خايفة على ابني وعلى سيف لأنه جد أحفادي .. أنا بصيت لقدام .. وقبلت الخيانة لأني عندي رضا .. واتطلقت لما اتطمنت على أولادي .. الست اللي جوايا ماتت وعايشة لأولادي".

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