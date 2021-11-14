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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بناء الوعى والسلم المجتمعى مؤتمر للقبائل والعائلات المصرية بمطروح

موتمر للقبائل والعائلات
موتمر للقبائل والعائلات المصرية بمطروح

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية  مؤتمره الأول بعنوان " " بناء الوعى والسلم المجتمعى" بحضور   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  والشيخ    كامل مطر    رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام  وأعضاء المجلس والهيئة البرلمانية  بمجلسى النواب و الشيوخ بمطروح  وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية   والأستاذ حوسين عيد رئيس مجلس  القبائل والعائلات المصرية بمطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح و عدد من العمد والمشايخ والوجهاء والشباب  والمرأة بمطروح  وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح .

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   بدأ المؤتمر بعرض فيلم تعريفى بمجلس القبائل والعائلات المصرية ودوره الوطنى الهام ، وفى  وتناولت كلمات الحضور التأكيد على أهداف المجلس وأهدافه بما يدعم خطوات الدولة نحو التنمية ، حيث أكد الشيخ كامل مطر رئيس المجلس على جهود ومبادرات المجلس فى تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الناحية الاجتماعية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030  بما يدعم جهود الدولة فى مزيد من الاستقرار   والتنمية .

بينما رحب  محافظ مطروح  برئيس وأعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية ضيوف  مطروح   مع تأكيد  التقدير لاختيار مطروح ليقام عليها المؤتمر الأول لمجلس القبائل والعائلات المصرية.. تحت عنوان " بناء الوعى والسلم المجتمعي" بحضور كوكبة من أبناء مصر والتأكيد على  تكاتف أبناء مصر جميعاً  على قلب رجُلِ واحد.

 و بعث محافظ مطروح نيابة عن الحضور  برسالة حب وتقدير لقيادتنا السياسية الحكيمة ..فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. الذى حافظ  على استقرار الوطن وسلامة أراضيه حتى استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتحققت  التنمية بكافة ربوعها .. وما نراه أمام أعيننا من إقامة وتشييد  العديد من المشروعات القومية والتنموية  العملاقة ..والعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري 
وأشار إلى أن أولى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس  الجمهورية  كانت هو  الإهتمام ببناء الإنسان المصري ..وتأكيد أولوية خطوات التنمية  نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له.. بالإضافة الى أهمية غرس الوعى لمواجهة أى أفكار أو أفعال هدامة   ..تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.
مع ضرورة تعاون  كافة المؤسسات  و جميع  المواطنين، لنبني الوطن ونحميه وندافع عنه أمام أى مكائد أو تحديات فتحقيق السلم المجتمعى والتعاون هو الطريق للتنمية والبناء  .

وأشاد بالوعى  الدائم لأبناء مطروح ..أبناء البادية  حراس البوابة الغربية وتكاتفهم  الدائم مع أبطال قواتنا المسلحة و رجال الشرطة البواسل  في حماية حدود مصر الغربية  .

كما تم خلال المؤتمر تبادل  اهداء الدروع وكذلك تكريم عدد من الرموز المجتمعية بمحافظة مطروح ، بالإضافة الى فقرة شعرية تعبير عن التراث المطروحى.

 

موتمر للقبائل والعائلات المصرية بمطروح
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