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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع رئيس وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل

مطروح: التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال الاجتماع

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم مع  إبراهيم الطباخ رئيس وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بتعليم مطروح بمقر ديوان عام المديرية بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي و هند عفيفي مسئول وحدة تكافؤ الفرص .

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وتناول الاجتماع مناقشة الاجراءات التنفيذية الخاصة  ببرنامج إختيار مقيمين من أساتذة الجامعات والمعاهد والمؤسسات  الحكومية والقطاع الخاص وذلك لتقييم امتحانات الدبلوم الخاصة بالقائمين على نظام الجدارات للعام الدراسى ٢١ / ٢٢

وأوضح سلامة خلال الإجتماع  أن التعليم الفني يعد حاليا قاطرة التنمية في مصر لافتا أنه في الدول المتقدمة يعد أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النهضة الصناعية والتقدم الاقتصادي والذي أثمر عن تخريج أجيال  تواكب فرص العمل المتاحة .

وأوضح وكيل الوزارة أن التعليم الفني في مصر يملك مقومات يمكنه نقل وطننا الغالي إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تخريج جيل فني متدرب واع قادر علي تحمل المسئولية والعمل بالمصانع والتي توليها الدولة الاهتمام الأكبر لتوفير المزيد من الفرص العمل في سبيل مواصلة النمو الاقتصادي  .

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