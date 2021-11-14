مصطفى شوبير: موسيماني يعاملنا مثل أولاده..والهزيمة بخماسية لا يقلل من الزمالك

قال مصطفى شوبير، حارس عرين النادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 كانت ظروف مباراة ولاتقلل من المنافس أبدا.

وأضاف مصطفى شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"بيتسو موسيماني يعامل اللاعبين مثل أولاده ويعد الجميع بالمشاركة دائما".



وأكمل:" موسيماني والشناوي تعاملا معنا بين الشوطين بمنتهى العصبية وكأننا خاسرين بنتيجة 3-0 ولسنا فائزين".

وأردف:" الأهلي تعرض لظروف صعبة منعته من زيادة أهدافه، حيث اضطر موسيماني لاجراء بعض التبديلات الاضطرارية بسبب إصابة وإرهاق عدد من اللاعبين.".

وأكد:"الأهلي بيكون زي القطر لما بيكسب، وفي الهزيمة الشائعات تحيط بكل عناصر الفريق

الدوري، هذا الموسم تحدي مختلف، والفوز على الزمالك بخماسية لايعني استعادة اللقب فالعبرة بالخواتيم".

وأتم :"البعض يقلل من قيمة الحارس الثالث لكن هذا لايشغلني وتريكيز سيكون سبب نجاحي مع أول فرصة، كنت أملك عرضين للرحيل عن الأهلي في الصيف الماضي ووافقت من أجل المشاركة لكن الأهلي رفض".

https://www.youtube.com/watch?v=qrqAqGFhoWc

https://www.youtube.com/watch?v=GSGu1W2ACUQ