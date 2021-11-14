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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

جهود الدولة متواصلة لتوفير لقاحات كورونا..تسهيلات مختلفة للتيسير على المواطنين

توفير لقاحات فيروس
توفير لقاحات فيروس كورونا

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن جميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب سيكون بها أكشاك لتلقي لقاح كورونا، «بدأنا بمحطة مترو السادات اليوم».

 فريق طبي متكامل

وأضاف عبدالهادي، لمصادر إعلامية، أن هناك فريقا طبيا متكاملا في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين،«ونقوم بتشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية»، بجانب أن المواطنين يتم تسجيلهم عن طريق التابلت ويتم تطعيمهم على الفور، مؤكدا أن هذه الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرا. 

حملة تحت شعار «معا نطمئن»

ومن جانب آخر أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة تحت شعار «معا نطمئن»، لحث المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، ومساعدتهم في عملية التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

جهود مكثفة 

كثف حزب مستقبل وطن، جهوده في مشاركته بحملة «معا نطمئن» لليوم السابع على التوالي، بالتعاون مع مديريات الصحة في جميع المحافظات، لتسجيل تلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والتي بدأت في 6 نوفمبر 2021.

ويشارك في حملة «معا نطمئن»، قيادات ونواب وأعضاء وأمانات وشباب حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات، مساهمة مع مديريات الصحة في التوعية لمواجهة كورونا والتيسير على المواطنين للتسجيل وتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

وجاءت على رأس المحافظات، «القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الشرقية،  مطروح، القليوبية، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، الفيوم، جنوب سيناء، المنيا،  شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر، الإسماعيلية، كفر الشيخ، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، الغربية، المنوفية،البحيرة، السويس، بورسعيد».

تسهيل وتخفيف على المواطنين 

وتستمر حملة الحزب في تقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا من مقرات الحزب والنواب بالمدن والمراكز، وذلك تخفيفا على كبار السن وعلى المواطنين، حيث فتحت أبواب المقرات من الساعة التاسعة صباحا لتسجيل بيانات الراغبين لأخذ اللقاح في نفس الوقت وذلك تخفيفا على المواطنين.

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متحدث مترو الأنفاق: هتسجل وتاخد لقاح كورونا وشهادة الإثبات وانت واقف..فيديو

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لليوم السابع على التوالي.. مستقبل وطن يكثف جهوده في حملة "معا نطمئن" لتلقى لقاح كورونا

تطبيق القرار من الغد 

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن قرار منع دخول الطلاب الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا  المستجد إلى الحرم الجامعي، سيتم تطبيقه في نفس المواعيد المقررة، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من الغد الموافق 15 نوفمبر بمختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، لتصريحات إعلامية أنه لن يتم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الجامعات إلى بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك يُعد شرط أساسي لدخول الحرم الجامعي، لافتاً إلى أن كل جامعة مسؤولة عن عملية التطعيم باللقاحات.

توفير كميات كبيرة من اللقاحات 

وتابع وزير التعليم العالي، أنه تم توفير كميات كبيرة من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث يقوم الطالب فقط بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح الفيروس.

 وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة سابقاُ لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

منظومة متكاملة 

وأضاف، المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.

تسجيل المواطنين 

وأكد صلاح، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:

1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال اللينك التالي:-

http://mohpegypt.com/?fbclid=IwAR1hBnfXnpnbsKYRYNYP4SmtoHB_Z1Ry6fhCewUkoFmMErmnf03vy70brZo#home

اللقاحات المتوفرة في مصر 

  • لقاح أكسفورد، أسترازينيكا.
  • لقاح بيونتك، فايزر.
  • لقاح جونسون أند جونسون.
  • لقاح سبوتنيك V.
  • لقاح سينوفارم بي بي آي بي بي.
  • لقاح كورونافاك.

 25 مليون مواطن تلقوا اللقاح 

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان في مصر، عن أن عدد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا في البلاد وصل إلى 25 مليون مواطن. 

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