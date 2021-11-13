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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث مترو الأنفاق: هتسجل وتاخد لقاح كورونا وشهادة الإثبات وانت واقف..فيديو

صدى البلد

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بدء تلقي ركاب مترو الأنفاق لقاح فيروس كورونا.

وأوضح عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم اليوم تركيب أكشاك  تلقى لقاح بكورونا بمحطة أنور السادات بالخط الأول المرج حلوان، وسيتم تركيب أكشاك تلقى لقاح كورونا فى كافة محطات المترو المزدحمة و المحطات التبادلية.

تسجيل الحصول بالبطاقة

وأوضح عبد الهادى: أن  هناك فريق طبي متكامل في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين ، ونقوم بتشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح ، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية .

وأوضح عبد الهادي ، إنه يتم تسجيل المواطنين عن طريق التابلت بالبطاقة الشخصية و يتلقون لقاح كورونا ويحصلون على بطاقة إثبات تلقى اللقاح على الفور.

شركة مترو الأنفاق مترو الأنفاق لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا

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