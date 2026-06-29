التراث العربي: نقوش تؤكد وجود أبرهة الحبشي وتفاصيل عام الفيل تاريخيا

كشفت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين، أن الأدلة الأثرية والنقوش المكتشفة في جنوب الجزيرة العربية تشير إلى وجود ملك يُدعى أبرهة حكم اليمن في فترة ما قبل ميلاد النبي محمد ﷺ، مؤكدة أن اسمه ورد في نحو 10 نقوش مكتوبة بالخط المسند اليمني.



وأوضحت فاتن صلاح سليمان، خلال حلولها ضيفة في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON، أن هذه النقوش عُثر عليها في مواقع متعددة مثل سد مأرب ونجران وأجزاء من جنوب المملكة العربية السعودية، وتوثق جوانب من حكم أبرهة وأعماله في المنطقة.

أبرهة في المصادر التاريخية



وأضافت فاتن صلاح سليمان أن بعض الروايات التاريخية، ومنها ما أورده ابن كثير، تشير إلى أن أبرهة كان قائدًا قادمًا من مملكة الحبشة، وجاء إلى اليمن في سياق صراعات سياسية مع ممالك حمير، قبل أن يستقر له الحكم هناك.