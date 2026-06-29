مستشار المناخ العالمي: بعض الجزر الصغيرة حول العالم مهددة بالغرق لارتفاع مستوى سطح البحر

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي، إن التغيرات المناخية بدأت تؤثر بشكل واضح على طبيعة الفصول، لافتًا إلى أن فصلي الربيع والخريف أصبحا أقصر مقارنة بالماضي، في ظل تزايد الظواهر المناخية الحادة.

وأوضح مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يشهده العالم من موجات حر شديدة وذوبان تدريجي للجليد في القطبين وارتفاع منسوب المياه يؤكد أن العالم يمر بمرحلة من التغيرات المناخية المتسارعة، مشيرًا إلى أن بعض الجزر الصغيرة أصبحت مهددة بالغرق نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضاف مجدي علام، أن تغيرات المناخ لا تعني انتقالًا كاملًا للمناخ بين المناطق، لكنها تؤدي إلى تغيرات متواصلة في توزيع موجات الحرارة والأمطار، مؤكدًا أن الظواهر المناخية أصبحت تعتمد على موجات متحركة وليست أنماطًا ثابتة.

ودعا مجدي علام، إلى التوسع في زراعة الأشجار، مقترحًا زراعة 14 شجرة مقابل كل سيارة جديدة للحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن زيادة الرقعة الخضراء تعد من أهم الوسائل الطبيعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجات الحرارة