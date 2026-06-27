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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم أرض : الحروب وما ينتج عنها من انبعاثات وأتربة تؤثر على المناخ العالمي

المناخ
المناخ
رحمة سمير

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن أوروبا تشهد حاليًا موجة حر شديدة ومبكرة اجتاحت عددًا كبيرًا من الدول، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا، موضحًا أن اتساع نطاق هذه الموجة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة في القارة الأوروبية يعكسان تغيرات مناخية متسارعة يشهدها العالم.

وأوضح هشام العسكري، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة التي تتجاوز 43 و44 درجة مئوية تعد أمرًا معتادًا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها غير مألوفة في أوروبا، خاصة في المناطق الشمالية من حوض البحر المتوسط، وهو ما يشير إلى تحولات في النطاقات المناخية وأنماط الطقس التقليدية.

وأشار هشام العسكري، إلى أن المجتمعات الأوروبية ليست معتادة على مثل هذه الظروف المناخية القاسية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أعداد الوفيات، خصوصًا بين كبار السن، لافتًا إلى أن أوروبا تُعرف بـ"القارة العجوز" بسبب ارتفاع متوسط الأعمار فيها، ما يزيد من تأثر سكانها بموجات الحر الشديدة.

وأكد هشام العسكري، أن الحروب وما ينتج عنها من انبعاثات وأتربة وغبار تؤثر بالفعل على المناخ العالمي، إلا أنه لا يمكن اعتبارها السبب الرئيسي أو المباشر للموجة الحالية بشكل علمي قاطع، مشددًا على أن الظواهر المناخية المعقدة ترتبط بعوامل متعددة ومتراكمة تتداخل مع بعضها البعض.

المناخ الجو الحروب الظواهر المناخية الحر

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