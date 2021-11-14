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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رامي جلال: نرحب بجميع الاقلام والآراء في موقع التنسيقية.. وليس لدينا خطوط حمراء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال رامي جلال مسئول الموقع الإلكتروني بتنسيقية شباب الأحزاب، عضو مجلس الشيوخ، إنه ليست لدينا اشتراطات سابقة ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل، مشيرا إلى أن من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون ان اللون الرمادي له ٩ درجات ونحن نتعامل بكل شفافية.

وأضاف خلال كلمته في إعلان استراتيجية التنسيقية 2022, إننا ندعو الجميع لإثراء التجربة ونرحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف، ونرحب بجميع الآراء وليس لدينا خطوط حمراء وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن.

وانطلق منذ قليل مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتدشين الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢ ،كما يعقد صالون سياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم حيث بدأت المؤتمر بالسلام الجمهوري.

وذكرت التنسيقية أنه سيتم عقد الصالون في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم خلال الفترة الحالية متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن التعرف عن أسباب التضخم وتأثيراتها على اقتصاديات العالم.

الصالون يديره محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب،ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

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تنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التضخم الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢ المنوفية مجلس النواب

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