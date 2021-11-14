التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري خلال الأيام القادمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرا إلى أن أي لقاح يمر بتجارب عمل كبيرة جدا ، وأصعب فترات يمر بها أي بحث في الدنيا هي التجارب المعملية وقبل اكلينيكية.

وأشارت وزارة التعليم العالي ، في بيان لها اليوم ، إلى أن مصر بها قائمة كبيرة من التطعيمات التي ستنتطلق الفترة القادمة مع شركات الدواء ، مؤكدا على أن مجموعة العمل من خلال دعم الرئيس واجتهادهم ومساندة هيئة الدواء المصرية كل ذلك صنع هذه الحالة من الفخر التي مكنتنا كدولة من الوصول لللقاح.