عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري خلال الأيام القادمة

التجارب السريرية
التجارب السريرية للقاح كورونا المصري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرا إلى أن أي لقاح يمر بتجارب عمل كبيرة جدا ، وأصعب فترات يمر بها أي بحث في الدنيا هي التجارب المعملية وقبل اكلينيكية.

txt

رئيس قطاع البعثات يبحث سبل التعاون مع جامعة عبدالمالك السعدي المغربية

txt

قبل إعلان بدء التجارب السريرية غدا.. معلومات هامة عن اللقاح المصرى "كوفى فاكس"

وأشارت وزارة التعليم العالي ، في بيان لها اليوم ، إلى أن مصر بها قائمة كبيرة من التطعيمات التي ستنتطلق الفترة القادمة مع شركات الدواء ، مؤكدا على أن مجموعة العمل من خلال دعم الرئيس واجتهادهم ومساندة هيئة الدواء المصرية كل ذلك صنع هذه الحالة من الفخر التي مكنتنا كدولة من الوصول لللقاح.

 

التعليم العالي والبحث العلمي التجارب السريرية للقاح كورونا التجارب المعملية التطعيمات هيئة الدواء المصرية

ترشيحاتنا

خطوة تفصل مصر عن حلم المونديال.. 5 منتخبات تأهلت رسميا إلى كأس العالم

بسبب أزمة المهاجرين.. فرنسا: فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

بيان عاجل من إيران بشأن تحسين العلاقات مع السعودية

رجل ضعيف ومهزوم ويائس.. رحلة آبي أحمد من زعيم إلى مجرم حرب

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

احذر وضع "الكاتشب" على الطعام.. يسبب هذه الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار والدة حنين حسام داخل المحكمة خلال نظر قضية ابنتها.. فيديو وصور

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ