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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بفوز الإمارات باستضافة قمة المناخ COP28، خلال اتصال هاتفي تباحث فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الامارات والأزهر.

 

وكتب الإمام الأكبر على صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتوتير: سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.

 

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وأضاف الإمام الأكبر: «الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الامارات قمة المناخ COP28

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