شيخ الأزهر: الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بفوز الإمارات باستضافة قمة المناخ COP28، خلال اتصال هاتفي تباحث فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الامارات والأزهر.

وكتب الإمام الأكبر على صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتوتير: سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.

وأضاف الإمام الأكبر: «الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».