أفشل جواز.. سمية الخشاب تنتقد "زواج الصالونات"

انتقدت النجمة سمية الخشاب، ‏زواج الصالونات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت سمية الخشاب: "جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة ازاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟".



وردت سمية، على أحد متابعيها عبر تويتر، والذي سألت عن حب الحاج متولي لـ 5 سيدات" قالت "طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة".



وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعدها مع عمر كمال أغنية" أوعدك"، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.