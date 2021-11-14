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رئيس التحرير
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في ظل جائحة كورونا.. حماية المستهلك: الدولة بذلت ما بوسعها لتوفير مخزون كافي من السلع الأساسية

د/ سعاد الديب، عضو
د/ سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن منذ بداية جائحة كورونا، والعالم يعاني اقتصادياً، فقد انسحبت دول كثيرة من الأسواق، ودول أُخرى توقفت عن الانتاج وبالتالي الانتاج المحلي أصبح غير كافي لسكان هذه الدول.

وأضافت سعاد الديب خلال لقائها مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الدول اتجهت للغلق، مضيفة أن هناك دول أُخرى قامت بعمل توزان بين العمل وبين الاهتمام بالاجراءات الاحترازية ومن ضمنهم مصر.

وتابعت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أن مصر عملت وانتجت ما يكفي شعبها خلال فترة الحجر الصحي، معقبة: "احنا محسناش ان فيه نقص في أي حاجة من المنتجات والسلع اللي بنستخدمها بصفة دائمة .. وده كان بمتابعة من الرئيس السيسي".

ونوهت سعاد الديب أن جمعيات حماية المستهلك عملت على تفعيل قوانين الاحتقار وقوانين حماية المستهلك اللازمة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق، حيث انهم استغلوا جائحة كورونا وقلة السلع والمنتجات، وقاموا برفع الأسعار عالمياً وليس محلياً فقط، معقبة: " "العالم أصبح قرية صغيرة وأي حاجة بتحصل في دولة بتأثر على الدول الأُخرى".

وعقبت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك قالة: "الدولة لا تكتفي بإصدار القوانين فقط، ولكن تقوم بتنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع".

وأشارت سعاد الديب إلى أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة وغيرهم من مجمعات الآمان، تقوم بإنتاج السلع والمنتجات بأسعار متوازنة، مما تتيح للتجار بالإلتزام بأسعار معينة.

حماية المستهلك جائحة كورونا إدارة جهاز حماية المستهلك الاتحاد النوعي جمعيات حماية المستهلك

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