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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: اتفاق دولي على ضرورة حل قضية سد النهضة بالحوار.. فيديو

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق اسم الحوار الاستراتيجي على الحوار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يوكد أن هناك إدراك من البداية أن العلاقة استراتيجية وليست طبيعية بين دولتين، ويعطي أهمية للحوار لكونه يتناول قضايا استراتيجية على المستوى الإقليمي والثنائي.


وأضاف "كمال"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن البيان الختامي للحوار ممتاز ومساحة الاتفاق بين البلدين أكبر من أي وقت سابق، موضحًا أن هناك تشويش وانفصام بين النخبة المصرية فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الأمريكية على عكس المسئولين، مشددًا على ضرورة الوعي بقضايا السياسة الخارجية بما يساعد القيادة السياسية على التحرك للأمام.


وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية واقتصادية وأكبر مركز للتكنولوجيا والابتكار بها.
 

قضية سد النهضة الحوار الاستراتيجي الولايات المتحدة الامريكية الإعلامي عمرو عبد الحميد الولايات المتحدة سد النهضة

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