طارق شوقي لـ أولياء الأمور: بنقدم لكم لبن العصفور.. ولا توجد مشكلة في منهج الصف الرابع الإبتدائي..وهؤلاء يحبطون تطوير التعليم

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي العديد من الشائعات التي يتداولها أولياء أمور الطلاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

البعض ينساق وراء السوشيال.. طارق شوقي: لا مشكلة في منهج رابعة ابتدائي



نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حدوث أزمة في منهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكدا "غير صحيح زيادة المناهج الدراسية من 5 إلى 13 مادة".

وقال “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “لا توجد مشكلة في منهج الصف الرابع الابتدائي”، متابعا "يوجد إطار عام للمناهج الدراسية يضم مخرجات التعليم من بداية المرحلة التعليمية".

وزير التعليم: المنصة الإلكترونية المصرية تدرس في 37 ولاية أمريكية



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المنصة الإلكترونية المطبقة في مصر تدرس في 37 ولاية أمريكية.

طارق شوقي يحسم الجدل حول منهج الصف الرابع الابتدائي.. فيديو



قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ، إن الجدل الذى يحدث حول منهج رابعة ابتدائي غير مسبوق ولكننا مدركين صعوبة التغير ، مؤكدا أن تطوير التعليم مشروع دولة وليس مشروع وزير وهذا النظام سيتمر .



وزير التعليم يتحدى منتقدي منهج الصف الرابع الابتدائي على الهواء.. فيديو



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن السوشيال ميديا كان أجدر لها أن تتحدث على المناهج القديمة التي كانت بعيدة كل البعد عن متطلبات العصر الحديث، مؤكدا أنهم يهاجمون المنظومة الجديدة من أجل أعادتنا إلى ما كنا عليه.

طارق شوقي: المناهج المصرية تدرس في أمريكا وسنغافورة.. فيديو



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يتم العمل علي تطوير التعليم وفقا لمعايير علمية وليس وفقا لما يطلبه المستمعون.

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم إلغاء نماذج الإمتحانات تماماً، مضيفا أن المناهج سيتم تدريسها حتي موعد الإمتحان وسيمتحن الطالب علي ما تعلمه فقط.

ضد مصالحهم..طارق شوقي:مجموعة تتكسب من التعليم القديم وتوجه أولياء الأمور بشأن منهج رابعة ابتدائي



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك مجموعة كانت تتكسب من نظام التعليم القديم وتحاول توجيه أولياء الأمور بشأن منهج الصف الرابع والموضوعات الأخري، مردفا:" لا يعجبهم نجاح التجربة لأنها ضد مصالحهم لذلك يحاولون إحباط عملية التطوير".



بنقدم لكم لبن العصفور.. وزير التعليم مطمئنا أولياء أمور طلاب رابعة ابتدائي



طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بصفة عامة ورابعه ابتدائي بصفة خاصة بشأن المناهج الدراسية، قائلا:" لاداعي للقلق إحنا بنقدملكوا لبن العصفور وبنعمل كل شىء لإلغاء الدروس الخصوصية".