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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنقدم لكم لبن العصفور.. وزير التعليم مطمئنا أولياء أمور طلاب رابعة ابتدائي

طارق شوقي
طارق شوقي

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بصفة عامة ورابعه ابتدائي بصفة خاصة بشأن المناهج الدراسية، قائلا:" لاداعي للقلق إحنا بنقدملكوا لبن العصفور وبنعمل كل شىء لإلغاء الدروس الخصوصية".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الوزاة ليست مسئولة عن الدروس الخصوصية ولكن أولياء الأمور هم المسؤولين لمواجهة هذا الأمر.


وأضاف طارق شوقي:"تم تسليم جميع الكتب للمدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي، و يتم تدريب المعلمين بصورة دورية علي المناهج التعليمية".

وعن حقيقة غضبه من الإنتقادات، قال شوقي:" لا أعضب من أي نقد أو حوار منطقي ونهدف للوصول للأفضل".
 

المناهج الدراسية برنامج على مسئوليتي الدكتور طارق شوقي أولياء الأمور العام الدراسي الإعلامي أحمد موسى وزير التربية والتعليم

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