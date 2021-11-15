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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين: متفائل بوصول منتخب مصر لكأس العالم

ربيع ياسين
ربيع ياسين

قال ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أداء منتخب مصر سيتحسن خلال الفترة المقبلة ولدينا القدرة فى الوصول لكأس العالم.

وقال ربيع ياسين فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أري أن منتخب مصر يتحسن خلال الفترة الحالية تحت قيادة كارلوس كيروش".

وأضاف:" متفائل بوصول منتخب مصر لكأس العالم".

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.

منتخب مصر مصر الأهلى كأس العالم كيروش

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