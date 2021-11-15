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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون رجيمات قاسية.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون جربيه بنفسك

رجيم
رجيم

بعيداعن الرجيمات القاسية يمكنك إتباع النظام الغذائى التالي لحرق ونسف الدهون فهو يساعد على منحك الشبع لغتناه بكم كبير من الألياف ولحرق مزيد من السعرات يمكنك تطبيق المشروب التالي لتعزيز الأيض ونسف الدهون إليك خطته يقدمها موقع برايت سايد وهي كالتالي ..

 

الأسبوع الأول :
 

الافطار للرجيم السريع :
 

 رغيف سن + جبنه قريش + كوب شاى.
 

الغذاء للرجيم السريع:
 

اليوم الاول والثانى : رغيف سن + طبق شوربة خضار + شريحة لحم مشوى.

 اليوم الثالث: 4 ملاعق ارز + خضار سوتيه 

 اليوم الرابع : 2 شريحه بفتيك + طبق سلاطه + 4 م أرز.

 اليوم الخامس : 2 شريحة كبدة مشويه + سلاطه + 3 ملاعق مكرونة.

 اليوم السادس والسابع : طبق شوربة خضار + 3 شريحة لحم مشوى 
 

العشاء للرجيم السريع :
 

1 توست + جبنه لايت + خيار + كوب عصير ليمون دايت.
ويمكنك من خلال المواظبة على هذا الرجيم لمدة أسبوع تخسيس البطن ونسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها ولنتائج أسرع يجب ممارسة الرياضة على الأقل رياضة المشى ساعة يوم

 

الأسبوع الثاني
 

النظام الغذائي الآتي:

الإفطار:
-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت أو جبن ملح خفيف بجانب سلطة أو 2 شريحة فلمنك أو شيدر .
يمكن الاختيار من أي هذه الأنواع الثلاث بجانب نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية.

الغداء :
النشويات نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.
اللحوم :
نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.
خضار :
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.
فاكهة :
ثمرة فاكهة.

العشاء :
نصف رغيف بلدى بجانب جبنة ملح خفيف وسلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادى لايت.

مشروب 10 أيام 

بجانب الرجيم السابق يمكنك تناول ذلك المشروب 10 أيام متتالية بجانب التوازن فى تناول الطعام وممارسة 30 دقيقة من الأيروبيك يوميا.

مكونات المشروب :
ملعقة من بذر كتان
3 عيدان من النعناع
3 ملاعق من الروزمارى
ورقتين من اللورا

طريقة التحضير:
فى وعاء به كوب من الماء على النار قومى بإضافة كافة المكونات وتركها لتغلى لمدة 5 دقائق ثم القيام بتغطيتها لمدة 60 دقيقة وإعادة غليها مرة أخرى.. وتناول كوب منه في الصباح على معدة خاوية.

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