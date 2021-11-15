حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في دولة أفريقية

نفى وزير الخارجية المالي، عبدالله ديوب، اليوم الإثنين، حقيقة التباحث مع الجانب الروسي على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مالي.

وقال الوزير المالي في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أثناء زيارته لموسكو: "لم تتم مناقشة هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال في مالي".

وأضاف الوزير أن المهمة الأساسية للسلطات هي أن تتحمل البلاد مسؤولية أمنها وحماية الشعب والممتلكات، وحماية سلامة التراب الوطني ووحدة وسيادة مالي.

وأشار إلى أن هذا الدور منوط بالسلطات وقوات الدفاع والأمن المالية التي يجب أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور.

وتابع: "كنا بحاجة إلى مساعدة خارجية في مرحلة معينة طلبناها ولا نستبعدها، لكن موضوع القاعدة العسكرية ليس على جدول الأعمال، ونأمل أن يتم استخدام جيشنا وقواتنا الدفاعية والأمنية. لضمان أمننا".