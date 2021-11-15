عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في دولة أفريقية

مالي
مالي

نفى وزير الخارجية المالي، عبدالله ديوب، اليوم الإثنين، حقيقة التباحث مع الجانب الروسي على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مالي.

وقال الوزير المالي في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أثناء زيارته لموسكو: "لم تتم مناقشة هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال في مالي".

txt

وزير خارجية مالي: نعتبر روسيا شريكا استراتيجيا وتعاوننا يتجاوز المجال العسكري

txt

"كاف" يمنح مالي مهلة حتى 12 نوفمبر للعب خارج المغرب

وأضاف الوزير أن المهمة الأساسية للسلطات هي أن تتحمل البلاد مسؤولية أمنها وحماية الشعب والممتلكات، وحماية سلامة التراب الوطني ووحدة وسيادة مالي.

وأشار إلى أن هذا الدور منوط بالسلطات وقوات الدفاع والأمن المالية التي يجب أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور.

وتابع: "كنا بحاجة إلى مساعدة خارجية في مرحلة معينة طلبناها ولا نستبعدها، لكن موضوع القاعدة العسكرية ليس على جدول الأعمال، ونأمل أن يتم استخدام جيشنا وقواتنا الدفاعية والأمنية. لضمان أمننا".

 

قاعدة عسكرية قاعدة عسكرية روسية مالي إفريقيا وزير الخارجية المالي روسيا

موضوعات متعلقة

حقيقة تضرر محطة بوشهر النووية الإيرانية من زلزال هرمزكان

أمطار لمدة يومين.. الأرصاد السعودية تصدر توقعات الطقس

داعش يعلن مسئوليته عن انفجار العاصمة الأفغانية كابول

فرنسا تعلن إحباط محاولة هروب أحد انصار داعش في باريس

مذبحة بوركينا فاسو.. مقتل 20 شخصا من الشرطة العسكرية في هجوم إرهابي

أزمة المهاجرين.. بيان عاجل من العراق بشأن عودة مواطنيه من بيلاروسيا

نشرة أخبار العالم|كواليس محاولة الإخوان اقتحام برلمان تونس.. أمريكا تدرس التدخل العسكري في إثيوبيا.. وجدل حول مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

مستشفى في إسرائيل تتحول إلى ساحة حرب دامية.. فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم 15-11-2021 والقنوات الناقلة

صحيفة أمريكية: ترامب يبيع فندقه التاريخي في واشنطن

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

حمادة صدقي: هيكتور كوبر كان مدربا جيدا.. والشعب المصري لم يعتاد على طريقته الدفاعية

تهرب لأمريكا.. أميرة تفقد مكانتها في العائلة المالكة بسبب زواجها.. تفاصيل

ما حكم تسمية الحيوانات بأسماء البشر؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

لو حرقوا الكنائس هنصلي بالمساجد.. رسالة نارية من البابا تواضروس لأهل الشر

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ