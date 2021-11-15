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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منع الموظفين غير الملقحين دخول مقار عملهم.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق القرار.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، تعليقا على بدء تنفيذ قرار منع الموظفين غير المطعمين من دخول مقار عملهم، إن القرار جاري تنفيذه على مستوى الجمهورية بتنسيق مع وزارة الصحة ودواوينها بالمحافظات المختلفة ؛ تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد ، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي .

 

وأضاف الدكتور خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر  " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه اعتبارا من اليوم لابد وأن يكون جميع الموظفين حاملين لشهادات موثقة من وزارة الصحة تفيد تلقيهم لجرعات لقاح كورونا ، موضحا أن هناك استقرار في حالة العمل بالجمهورية ولن يحدث أي تأثير بسبب ذلك القرار.

 

وأشار " قاسم " إلى أنه في حالة عدم تلقي اللقاح لا بد من التقدم بشهادة " بي سي أر " تفيد أن الموظف سلبي الإصابة بفيروس كورونا ، وهي تكون مرتبطة بشهادة زمنية لا تتعدى الخمس أيام فقط  ، وتكلفتها تكون من مسؤولية الموظفين.

 

وأكد : سهلنا على الموظفين التطعيمات من خلال فرق عمل من وزارة الصحة تواجدت بأماكن تواجد الموظفين ، خلال أسبوع كامل مضى، وبشكل يومي، منوها على أن الموظفين الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح عليهم التوجه للوحدات المتنقلة وتلقيه في أقرب فرصة. 
 

ونوه أنه في حالة رفض الموظف تلقي جرعات اللقاح ، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الحكومية بالتعامل بشكل قانوني مع الموظف .

التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم الموظفين الغير ملقحين اخبار التوك شو كورونا

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