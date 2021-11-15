بدء حصر المنازل المتضررة من السيول بأسوان

تبدأ اليوم الإثنين اللجنة الفنية المشكلة من محافظ أسوان أداء عملها لحصر المنازل المتضررة من مياه الأمطار، فى المناطق المتفرقة بنطاق مركز ومدينة أسوان، والتى تعرضت فيها بعض المنازل للانهيار الجزئى والتصدعات والتشققات بسبب مياه الأمطار.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من خلال جولة ميدانية موسعة شملت قرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بجانب مدينة أسوان الجديدة ، والمناطق السكنية بشرق المدينة ، أختتمها بزيارة عزبة الحدود بكيما حيث تفقد المنازل المتضررة ، وأعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت، بالإضافة إلى معسكرات الإيواء العاجل في الكوبانية وعزبة الحدود.

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كما تابع المحافظ الجهود المبذولة لرفع وتجفيف تجمعات وتراكمات المياه من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على قيام قطاع كهرباء أسوان بأعمال تأمين المحولات والموصلات الكهربائية والتأكد من تجفيفها قبل إطلاق التيار الكهربائى لها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا وفي سباق مع الزمن وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات الإنجاز وتكثيف الجهود لإزالة وإحتواء تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة مساء الجمعة الماضى قام نائب المحافظ أحمد شعبان بالإشراف ميدانياً على أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى القادم من محطة جبل شيشة بالشلال بواسطة أطقم الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث يغذى الخط 5 مناطق سكنية هي الشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقى ، بجانب عمارات وعزب كيما والسيل الجديد.

وقد تمت أعمال الإصلاح ، وجارى ضخ المياه للمنازل في مدة تصل إلى ساعتين ، لحين إمتلاء الشبكات ، بالإضافة إلى أنه جارى إصلاح شبكات ووصلات الكهرباء بمنطقة الشلال بواسطة قطاع كهرباء أسوان.

فيما أكد نائب المحافظ على أن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الجهود الجارية ، وخاصة رفع وتجفيف تجمعات المياه داخل الشوارع الرئيسية والداخلية لتسهيل حركة المشاة والمرور.

وأضاف بأنه جارى إعادة الشيء لأصله بطريق الشلال / السد العالى شرق بعد أن شهد إنهيار بسبب السيول لمسافة 200 متر حيث تقوم مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ هذه الأعمال من أجل فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية عليه .

هذا وكان العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق التلاحم والتكاتف، يعتبر ذلك هو الشعار الذى رفعته الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان لمواجهة تداعيات السيول التى إجتاحت بعض مدن المحافظة مساء أمس الأول الجمعة.