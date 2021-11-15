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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نسبة للنادي.. الزمالك يضع لائحة خاصة لظهور اللاعبين في الإعلام بمقابل مادي محدد

شيكابالا من برنامج
شيكابالا من برنامج الحكاية مع عمرو أديب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع لائحة خاصة بتنظيم ظهور اللاعبين في الإعلام خلال الفترة المقبلة.

 

واتفق الجهاز الفني مع الإدارة أن يكون ظهور اللاعبين في وسائل الإعلام بمقابل مادي محدد، على أن يحصل النادي على نسبة من المبلغ الذي سيحصل عليه أي لاعب يظهر في إحدى البرامج الفضائية.


وكان  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أخطر لاعبيه ببرنامج اليوم  استعدادا للقاء مستقبل وطن الودي المقرر له في الثالثة عصرا.


وقرر الجهاز الفني تجمع الفريق في الثانية عشر ظهرا ، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية بالعيادة منذ الساعة الواحدة  حتى الساعة الثانية إلا خمس دقائق، على أن يؤدي بعدها اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في الثانية عصرا، ويبدأ الفريق عمليات الإحماء في ملعب المباراة في الثانية والنصف عصرا.


ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

نادي الزمالك باتريس كارتيرون الاسماعيلي الدوري المصري الممتاز

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