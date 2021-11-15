منع دخول العاملين بدمياط مقرات عملهم بدون شهادة تلقى لقاح كورونا

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه و اعتبارًا من اليوم سيتم حظر دخول اى موظف بالجهاز الإدارى للمحافظة و المديريات الخدمية الا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا وذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما أكدت أنه فى حالة عدم تقديم تلك الشهادة سيتم اعتبار الموظف متغيبًا عن العمل كما سيجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وشددت "المحافظ" على رؤساء الوحدات المحلية و القطاعات التنفيذية والمديريات بتطبيق هذا القرار.

وذلك لتنفيذ ما تستهدفه الدولة من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين.

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