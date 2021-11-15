بالاتفاق مع والده.. ضبط صياد بتهمة تجميع مليونيّ جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صياد "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها" - مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه .

وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,800,00) مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.