جنايات الجيزة تعاقب تاجر مخدرات بـ المؤبد

قضت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي، وعبد الرحمن عادل، بمعاقبة عاطل غيابيا، بالسجن المؤبد وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة بمركز الجيزة.



وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها عمرو م ع، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة مركز الجيزة، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز الجيزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده و أبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، و بتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وأقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.