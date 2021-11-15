عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الجيزة تعاقب تاجر مخدرات بـ المؤبد

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي، وعبد الرحمن عادل، بمعاقبة عاطل غيابيا، بالسجن المؤبد وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة بمركز الجيزة.


وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم  ١٤٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها عمرو م ع، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة مركز الجيزة، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز الجيزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده و أبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، و بتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وأقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في المخدرات بالجيزة

المؤبد لعاطل تاجر في المخدرات بالجيزة

محكمة جنايات الجيزة المستشار صلاح محجوب النيابة العامة

ترشيحاتنا

طالبهم بأن يكونوا سفراء للأزهر بوسطيته واعتداله.. المحرصاوي يهنئ خريجي طب بنين القاهرة

وزيرة التضامن: إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء في أسوان

صندوق تحيا مصر يخصص حسابا لتلقي التبرعات لإغاثة متضرري السيول بأسوان

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

معيط للنواب: مفتشو وزارة المالية يحمون المال العام ومنحهم الضبطية القضائية ضرورة

إشاعات وهدم استقرار.. كمال أبو رية يتحدث عن سلبيات السوشيال ميديا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

فيديو

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ