عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشكيل لجنة عليا.. جامعة كفرالشيخ تنهي الاستعداد لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أنهت جامعة كفرالشيخ استعداداتها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات وكذلك الجامعة التى من المقرر أن تنطلق يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الحالي.


قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة ومتابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم للترشح وفترة الدعاية الانتخابية وكذلك يوم إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج.


وأكد د. دسوقي  أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على عدد من المحاذير التى تخرج عن إطار القيم والأعراف الجامعية وقواعد المنافسة الشريفة، وعلى رأسها حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أى تجاوزات فى حق الآخرين، مشدداً على أن الجامعة ستتعامل مع أى خروج عن القواعد الجامعية بحسم  .

جامعة بنها تطلق تطبيقا إلكترونيا للحاصلين على لقاح كورونا

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وأكاديمية الفنون لتدشين فصل لمعهد كونفشيوس داخل الأكاديمية


وأوضح إن إدارة الجامعة أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية وتم تشكيل لجنة عليا للمتابعة والرصد مؤكدا أنها تتم وفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزارة التعليم العالى.


وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية من يحث مراعاة التباعد الاجتماعى وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم و التصويت للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.


من جانبه قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، إن إدارة الجامعة تحرص على إجراء الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة، و حرية الطلاب مكفولة لاختيار من يمثلهم على مستوى الكليات والجامعة ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية في كليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وزارة التعليم كفرالشيخ كفر الشيخ ارتداء الكمامة التعليم العالي وزارة التعليم العالى

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

سكرتير عام كفر الشيخ يطلع على شهادات تلقي العاملين لقاح كورونا.. صور

افتتاح فصلين جديدين بمدارس التمريض في كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ: تفعيل حظر دخول الجامعة دون شهادة تطعيم كورونا

ضبط 2083 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

بعد إيهامهم بوفاته.. عودة 4 أطفال إلى أحضان والدهم في كفر الشيخ

«شباب كفر الشيخ» تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية الآداب.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل إدارة مدرسة في فوة للتحقيق.. ويكافئ معلمة

ترشيحاتنا

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تطوير الطريق الدائري .. صور

بعد غياب.. أفشة يقترب من تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

القانون يحدد حقوق حائزي الأراضي في الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف

أفضل هاتف للألعاب.. ميزات خارقة في هاتف شاومي العملاق Black Shark 4S Pro

الرسوم 300 جنيه.. مشروع قانون جديد بالبرلمان لإنشاء صندوق مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن تطورات الموجة الرابعة لكورونا.. ويوجه رسالة للممتنعين عن اللقاح

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

أسوان لم تشهد ثلوجا منذ 11 عاما.. التنبؤات الجوية تفجر مفاجأة عن حالة الجو

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

فيديو

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ