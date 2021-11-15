محافظ كفرالشيخ يتجول بالديوان العام للاطلاع على شهادات تلقي العاملين للقاح كورونا

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم “الاثنين”، ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً.

واطلع المحافظ على البطاقات والشهادات التي تثبت حصول العاملين بالديوان العام على الجرعتين، وعدم السماح للعاملين بالدخول دون تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم البدء من اليوم "الاثنين" منع دخول أى موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقي لقاح كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن بدخول المصالح الحكومية، لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR .

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين، والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما تابع توافد عدد من المواطنين والموظفين على السيارة المتنقلة لتلقي لقاح كورونا المستجد المحاورة لديوان المحافظة.

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